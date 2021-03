Perdite di sangue a quattro mesi dal parto

Una domanda di: Antonella

Ho delle perdite da ieri di sangue misto muco.

Non sporco il salvaslip, le trovo solo sulla carta igienica. Ho partorito da

4 mesi e mezzo e pratico l’allattamento misto. Da due giorni la bambina si attacca molto di notte perché sta mettendo i dentini. Devo preoccuparmi? Come mi comporto?





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, se ancora non ha avuto il capoparto, prima mestruazione dopo il parto, potrebbe essere quello. Non deve fare nulla. Fissi comunque un controllo dal ginecologo, se ancora non ha effettuato la visita post parto.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto