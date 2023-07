Perdite di sangue che continuano da un mese

Una domanda di: Antonietta

Buongiorno, è un mese che ho le mestruazioni, sono andata a pronto soccorso mi è stato prescritto Tranex 500 due al giorno, ma niente. Sono due giorni che lo prendo ma l’emorragia persiste. Ho 54 anni, l’endometrio di spessore 8. Grazie mille.



Francesco De Seta Francesco De Seta

cara signora, i sanguinamenti anomali o le emorragie necessitano di un trattamento in urgenza ed un succcessivo iter diagnostico per capirne la causa. Pertanto non mi risulta facile poterle dare una risposta esauriente perché i fattori da considerare sono tanti: menopausa? Il sanguinamento ha il carattere di un’emorragia, cioè è molto importante? Perché no trattamento ormonale? Sta assumendo farmaci? Ha qualche malattia diagnosticata? Le cause possono essere le più disparate: alterazioni ormonali, polipi, fibromi , visiti ovariche, tumori, tanto per citarne alcune. Pertanto credo che la cosa più importante da fare sia rivolgersi con una certa premura ad una figura specialistica che possa correttamente trattarla ed inquadrarla, non basta cioè cercare di fermare la perdita ematica senza individuarne la causa. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto