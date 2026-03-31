Perdite di sangue che continuano nell11^ settimana di gravidanza

Una domanda di: Chiara Salve, sono all’11^ settimana di gravidanza e ho perdite ematiche dalla settima. Alla prima eco è stato riscontrato un piccolo distacco di 0,5 cm, risolto completamente in due settimane. Il problema è che continuo ad avere perdite ematiche (rosso vivo e molto abbondanti) e nessuno ne capisce la causa. Ho visto quattro ginecologi, ho fatto mille eco, ma nessuno riesce a venirne a capo. Vengo solo monitorata. Il bambino intanto sta bene e cresce. Faccio progeffik, prendo il previmag, l’acido folico e adesso sono al secondo ciclo di Tranex con zero risultati. Alterno riposo assoluto con riposo relativo. L’ansia mi sta divorando.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Gentile Chiara,

vi è una piccola parte di placenta che si è impiantata su una parte declive dell' utero poco collaborante da questo punto di vista. Man mano che l'utero cresce questa piccola zona di placenta fuori dal posto giusto viene trascinata sulla zona nobile per l'impiego e le perdite dovrebbero terminare. Il riposo, secondo il mio giudizio, non serve a nulla perché la riduzione delle perdite è legata al fatto che si trattengono in vagina. È utile controllare che queste perdite non la anemizzino e questo è semplice con l'esame dell'emocromo insieme a sideremia, transferrinemia e ferritina. Può iniziare un supplemento di ferro per bocca. In questo momento, secondo il mio giudizio, acido folico previmag non hanno un effetto terapeutico o migliorativo. La gravidanza sta procedendo bene e vedrà che la placenta smetterà di darle questi problema. Non si accanisca con ecografie di ogni tipo, a parte quelle indicate per il controllo della gravidanza, perché queste perdite possono derivare da frammenti placentari grandi pochi millimetri che neppure il più attento ecografista riesce a identificare. Mi farebbe piacere sapere quando queste perdite scompariranno, secondo me entro i prossimi 10 giorni. Credo sia in mani completenti e deve fare riferimento principale a chi l'ha in cura. Cari saluti.





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