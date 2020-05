Perdite di sangue dopo un’isteroscopia

Una domanda di: Maria Grazia

Ho 58 anni e il 15 di questo mese ho avuto un intervento: un’isteroscopia operativa con asportazione di un polipo endometriale. Ho avuto delle perdite di sanguinamento non abbondanti. Attualmente le ho ancora ma sono diminuite: ora sono rosso un po’ sbiadito e a volte un rosso più scuro, non ho dolori, no febbre, però mi sembra che sia passato già una settimana: è normale tutto questo?





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile signora,

può stare tranquilla che le sue perdite sono correlate alla isteroscopia operativa e non a altro.

Deve comunque acquisire il risultato dell'esame istologico che porterà in visione allo specialista che la sta seguendo. Con cordialità.