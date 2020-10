Perdite di sangue dopo la Fivet

Una domanda di: Cinzia

Salve, ho fatto la Fivet il 28 e mi sono stati trasferiti 2 embrioni. Il 9 il primo dosaggio delle beta era 19, il 12 era 46, dopo due giorni 114 e venerdì 16 era 236. Il problema è che da martedì scorso ho iniziato ad avere perdite dapprima marroni e poi rosse. Non so se si tratta di ciclo oppure di aborto.



Gentile signora,

potrebbe anche essere una gravidanza evolutiva. Perdite come quelle che descrive sono molto comuni. Dovrà ripetere le beta e fare una ecografia settimana prossima, così avrà la risposta al suo dubbio attraverso prove sicure. Cari saluti.

