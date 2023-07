Perdite di sangue dopo la sospensione di Cerazette

Una domanda di: Marilena

Salve, in cura con Cerazette da quasi 4 anni per endometriosi, a gennaio 2023 la ginecologa evidenzia la totale inattività delle ovaie e decide che devo sospendere.

Dopo sei mesi (a giugno) si ripresenta il ciclo, perdite contenute per circa tre giorni. Il 7 di luglio nuovamente il ciclo con perdite sempre contenute, tuttora presenti, nonostante il Tranex da 500 mg 2 volte al giorno: sono normali a distanza di 15 giorni? Grazie mille.



Cara Marilena,

Cerazette ha soppresso il dialogo fra ipofisi e ovaio per quasi 3 anni.

Adesso il sistema si risveglia e ha bisogno di qualche mese per regolarizzarsi.

Questo è comprensibile e del tutto normale e non vedo alcun problema per lei.

Se i flussi fossero sempre abbondanti discuterà con la sua curante se è opportuna l’assunzione di una pillola estroprogestinica al posto di quella solo progestinica che ha assunto fino a poco tempo fa.

Per me è un quadro tranquillo su cui riflettere per valutare se è necessario ancora un trattamento ormonale o non vi è un significativo beneficio e quindi può essere inutile o comunque superfluo.

Un po’ di pazienza e dovrebbe andare tutto a posto.

