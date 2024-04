Perdite di sangue dopo l’impiego di Gonasi

Una domanda di: Brigida

Sto facendo un percorso di stimolazione ovarica, doveva servire per una ICSI, ma dato lo sviluppo scarso dei follicoli è stata

portata su rapporti mirati. Dopo 14 giorni di stimolazione, questa mattina ho fatto una siringa di gonasi 5000 e iniziato con rapporti organizzati nella giornata di ieri, oggi

e domani. Questa sera però quando mi sono alzata per lavarmi ho trovato un po’ di sangue misto al liquido seminale. Cosa può significare?

Assieme alle siringhe di ovaleap da 150 unità per giorno terminate ieri, continuo ad assumere progynova e inositolo.

All’ecografia di ieri risultava un endometrio di 12 mm e un follicolo da 26 mm.

Durante il rapporto di questa sera avevo la solita sensazione di “fastidio” all’utero che avverto nei giorni prima del ciclo mestruale

che si concretizza in quei casi sempre in piccole perdite di sangue a fine rapporto, segnale che da lì ad un paio di giorni sarebbero comparse le vere

mestruazioni.

Ho già utilizzato questo metodo qualche mese fa ma mai ho avuto dolori al basso ventre e perdite di sangue dopo i rapporti mirati.

Dato che fino a ieri il follicolo era lì e l’endometrio era abbastanza spesso, può essere che il Gonasi dopo 12 ore abbia portato ad un così

repentino cambiamento tanto da anticiparmi le mestruazioni?

Sono un po’ preoccupata.

Grazie mille per la vostra attenzione.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

non dovrebbe trattarsi di una mestruazione anticipata, ma del cosiddetto segno di "molimina", cioè un sanguinamento legato alla diminuzione degli estrogeni prima che il progesterone si alzi significativamente. Non vuol dire nulla, anche dal punto di vista prognostico non esprime niente di significativo. Con cordialità.