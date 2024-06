Perdite di sangue dopo un aborto spontaneo: quanto durano?

Una domanda di: Raffaella

Ho fatto le mie prime beta il giorno 11 maggio con risultato 41, le rifaccioil giorno 13 con risultato 105, ma il giorno 15 inizio ad avere perdite molto scure le rifaccio il giorno 17 con risultato 340 ma le perdite continuano. Il giorno 18 vado in ospedale e le beta sono a 374. Alla visita non si vede la camera e quindi diagnosticano un aborto spontaneo. Dopo due giorni le beta scendono a 290. Io intanto continuo ad avere ininterrottamente perdite scure quindi torno in ospedale mi rifanno beta risultato 260, faccio la visita non si vede niente, mi dicono che ci vuole tempo e farò tutto sola, ma queste perdite sono estenuanti secondo lei è normale? Grazie.





Buongiorno signora, l’ormone beta-hCG viene prodotto dalle cellue che daranno origine alla placenta a partire dal momento in cui l’ovocita fecondato si annida nell’utero. Il suo valore aumenta di circa il 30% ogni tre giorni rispetto al valore precedente e per esperienza si può affermare che solo con valori superiori a 1000-1500 di beta è possibile evidenziare ecograficamente una gravidanza iniziale. Comprenderà quindi per i valori che lei mi riferisce che l’attesa che le è stata suggerita era per verificare l’incremento dei valori e che nel momento in cui questi valori non aumentano o addirittura diminuiscono purtroppo è lecito pensare che la gravidanza si sia fermata spontaneamente. Le perdite che le riferisce sono legate al fisiologico decadimento della gravidanza con espulsione di mucosa e materia che permetterà all’utero nell’arco di un mesetto circa di pulirsi completamente con l’arrivo della nuova mestruazione. Cordialmente.

