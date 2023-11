Perdite di sangue in 12^ settimana: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Fagiolino

Ieri sera dopo aver visto delle macchie rosa sulla carta (avevo urinato) mi sono spaventata e corsa al PS pensando anche ad una irritazione in quanto al passaggio dell’urina avvertivo bruciore. Uso gli ovuli di progeffik (4 al giorno) dall’8/09 perciò chissà che non siano loro la causa?! Comunque la mia bambina (DNA fetale ok) era lì con il cuoricino che batteva perfettamente e si muoveva molto. Però c’era un distacco di 22mmx19mm ed il ginecologo non mi è sembrato troppo allarmato dicendomi che si sarebbe allarmato maggiormente se fossimo stati a 7/8 settimane per fare un esempio. Il fatto che sia a 12 settimane lo rende fiducioso (diceva). Ma secondo voi è davvero piccolo come distacco? La mia bimba è 5cm (54mm). Sono terrorizzata, non ho perdite in atto e non c’erano neanche ieri alla visita con speculum e mani. Solo residui degli ovuli! Non ho neanche grandi dolori ma solo qualche piccolo crampetto sopportabilissimo. Spero con tutta me stessa che non me lo porti via.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Fagiolino, sono felice che il collega che l’ha in cura labbia rassicurata, la maggior parte di questi piccoli distacchi si riassorbono spontaneamente senza lasciare nessuna ombra sulla gravidanza. Quindi si rincuori e ho scritto tutto questo su mio libro “La nuova gravidanza”. Sappia che le perdite ematiche genitali in gravidanza sono sempre fonte di grande ansia ma, nella maggior parte dei casi, non compromettono in alcun modo il decorso della gestazione. Un saluto cordiale. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto