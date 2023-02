Perdite di sangue in 17ma settimana: quando smetteranno?

Una domanda di: Debora

Sono alla terza gravidanza dopo un parto naturale a termine e un aborto spontaneo a cinque settimane. Ora sono alla diciassettesima settimana, qualche giorno fa sono andata in pronto soccorso perché le perdite scarse mattoni che avevo da una settimana sono diventate un flusso simil mestruale rosso vivo, con pesantezza addominale e dolore ai reni. Mi è stata diagnosticata una placenta circumvallata con distacco nella parte inferiore. La mia domanda è: quali sono le possibili evoluzioni di questa situazione? Mi è stato prescritto DAV e Tranex tre volte al giorno per tre giorni. Ad ora dopo due giorni di assunzione il sanguinamento non è migliorato . Grazie per la disponibilità e l’attenzione.



Gentile signora, DAV è un integratore protettivo della gravidanza. Non serve per far cessare le perdite di sangue ma per evitare che aumentino, se sono presenti contrazioni uterine. Le perdite non cesseranno fino a quando il distacco della placenta non si sarà risolto. La presenza di una placenta circumvallata è piuttosto rara e non è facile prevedere quale sarà l’evoluzione della gravidanza. La sua ginecologa potrà essere certamente più chiara anche in base all’evoluzione clinica e alle immagini ecografiche della placenta. Con cordialità.

