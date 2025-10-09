Perdite di sangue in allattamento a 45 giorni dal parto

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 09/10/2025 Aggiornato il 09/10/2025

Quando il bambino succhia, l'utero si contrae favorendo l'espulsione di piccole perdite di sangue eventualmente ancora presenti nell'utero.

Una domanda di: Valentina
In allattamento è normale avere tracce di sangue? Ho partorito da un mese e mezzo.

Claudio Ivan Brambilla

Gentile Valentina,
a un mese e mezzo dal parto possiamo pensare che queste perdite siano uno strascico delle lochiazioni, ovvero delle perdite che si verificano dopo il parto per ripulire l'utero. In genere durano 40 giorni, ma a volte di meno o di più. In effetti, mentre il bambino succhia l'utero si contrae e questo può indurre l'espulsione di piccole quantità di sangue eventualmente rimaste nella cavità uterina. Comunque sia, a fine puerperio, quindi a circa 40 giorni dal parto, è bene fare un controllo ginecologico, a maggior ragione se c'è sanguinamento. Con cordialità.

