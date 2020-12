Perdite di sangue in gravidanza

Una domanda di: Carmen

Ho fatto il primo dosaggio dell’ormone beta-hCG, il risultato è stato 147. Sono andata a farmi visitare, si vedeva

la camera gestazionale e basta poi il pomeriggio ho avuto delle perdite di

sangue e il giorno dopo ho rifatto il dosaggio delle beta, che sono salita a 310, ma continuo ad avere

queste perdite. Che vuol dire? Grazie.



Gentile signora,

le beta-hCG sono aumentate in modo corretto, visto che appunto dovrebbero mediamente raddoppiare ogni 48 ore. Cero è che andranno ripetute ancora, per vedere se continuano ad aumentare. Per quanto riguarda le perdite di sangue, non è detto che siano necessariamnete espressione di un aborto in atto, ma non si può neppure escludere del tutto. In questo momento occorre avere pazienza, bisogna infatti attendere di capire in che modo eveolverà la situazione. Credo che il suo ginecologo le abbia fissato un controllo a breve: vsita ed ecografia potranno rispondere al suo dubbio in modo esaustivo, cosa per me impossibile visto che non ho modo di valutare la situazione in modo obiettivo. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

