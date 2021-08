Perdite di sangue in prossimità di un’isteroscopia

Una domanda di: Lorenza

Ho 50 anni e soffro da 3 mesi di cicli molto abbondanti e lunghi anche 15 –

20 giorni. Dalla visita, la ginecologa ha rilevato un piccolo polipo e mi

ha prescritto un’isteroscopia con biopsia. Dopo molti rinvii finalmente ho

fissato l’appuntamento. Tra due giorni ho appuntamento per l’isteroscopia

diagnostica, ho iniziato il ciclo 6 giorni fa ma ho ancora perdite. Posso

prendere il tranex per fermare le perdite e poter effettuare la visita?

Grazie.



Gentile signora,

prescrivere terapie non è nelle nostre competenze, nel caso particolare oltretutto si tratterebbe di dare indicazioni terapeutiche senza cognizione di causa, visto che le informazioni che mi dà sono scarse e poco significative in relazione alla reale situazione clinica. In più, se è vero che l’acido tranexanico aiuta a ridurre le perdite è altrettanto vero che non è detto che sortisca l’effetto desiderato. Inoltre lei prenderebbe una terapia senza preventivamente avere l’accordo della sua dottoressa o di chi dovrebbe eseguire l’esame e questo non è proprio possibile né sarebbe opportuno. Il modo migliore e corretto di comportarsi è di sentuire la sua dottoressa così da affrontare la cura più adatta secondo la specialista che conosce bene la sua storia clinica. Tenga comunque presente che si può sempre spostare l’esame, attendendo che le perdite scmpaiano spontaneamente. Attenzione però: se non avvisa corre il rischio di trovarsi in sede di esame e sentirsi dire che si deve rimandare a data da destinarsi. E’ dunque sempre meglio avvertire, in modo da pianificare al meglio (come tempi, soprattutto) l’eventuale “rimando”. Con cordialità.

