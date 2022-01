Perdite di sangue in sesta settimana: si deve andare al PS?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi perdoni per non averle risposto prima d’ora. In realtà la raccomandazione dei miei colleghi mi suona strana.

Noi abbiamo sempre indicato alle donne di tornare in pronto soccorso in caso di emorragia a prescindere dalla presenza di dolori pelvici.

Personalmente, alle donne in gravidanza ho sempre detto: “meglio un controllo in più che uno in meno” anche se so che questo può voler dire essere trattate male (ingiustamente, ma tant’è!) dal medico di guardia. Specie alla prima gravidanza, però, i dubbi sono davvero tanti e non sempre si è in grado di decidere autonomamente il da farsi. Meglio quindi affidarsi al proprio ginecologo Curante e, in caso non sia reperibile, sottoporsi alla visita in regime di urgenza.

Lei così ha fatto.

Ora mi auguro che le perdite ematiche siano esaurite e che la sua gravidanza proceda a gonfie vele.

Mi tenga aggiornata se lo desidera, cordialmente.

