Perdite di sangue nel primo trimestre: cosa può essere?

Una domanda di: Linda

Salve dottoressa, spero di non disturbarla. Mi sono imbattuta in questo articolo cercando il più possibile notizie sulle minacce di aborto spontaneo. Sono alla decima settimana e ho avuto purtroppo perdite ematiche sia alla quinta settimana , che qualche giorno fa (9+6) che oggi 10+1 (né abbondanti né durature). Dalle varie visite sembrava tutto nella norma nessun distacco di nessun tipo ma comunque prescrizione di progesterone in ovuli che dopo questo ultimo episodio sono diventate iniezioni. Leggendo la sua risposta mi viene da pensare se non fossero dovute a questa famosa pieghetta che mi è stata diagnosticata qualche mese fa. Sinceramente il mio ginecologo mi ha messo a riposo e prescritto progesterone ma non mi ha mai detto se anche questo possa essere un fattore di queste perdite. Ad oggi comunque lamento un po’ di dolori basso ventre e stanchezza. Sono molto demoralizzata perché nella prima gravidanza non mi era successo nulla di tutto questo e soprattutto non riesco a capire come mai così tante perdite se poi nelle varie ecografie sembrerebbe tutto a posto … Sicuramente continuerò a confrontarmi con il mio ginecologo ma mi faceva piacere avere una opinione in più. La ringrazio anticipatamente.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, grazie per la delicatezza con cui mi ha scritto: certamente non mi ha disturbata! Capisco il suo spaesamento: credo che qualsiasi donna non possa non allarmarsi almeno un poco vedendo delle perdite di sangue in gravidanza, per quanto microscopiche. E’ certamente una buona notizia che a livello ecografico non vi sia traccia di distacco o di altra complicazione, ma questo allo stesso tempo lascia incerti sul motivo del sanguinamento. Potrebbe essere “colpa” della piaghetta che le hanno riscontrato tempo fa, magari oltre alla piaghetta c’è uno stato di infezione/infiammazione che facilita il sanguinamento oppure ci sono stati dei rapporti sessuali che l’hanno favorito? Immagino siano già state escluse tutte queste possibilità (per esempio mediante tampone vaginale/cervicale e sulla scorta di un Pap test recente) e, non rimanendone più altre, si è deciso di mantenere l’utero rilasciato con l’aiuto del progesterone ovuli prima, iniezioni poi. Tenga presente che il progesterone ha un effetto negativo sull’umore e questo spiega in parte il suo essere demoralizzata. Uno dei motivi per cui in gravidanza si piange molto facilmente, è proprio legato all’impossibilità di tenersi dentro le emozioni negative. Col pianto ci sfoghiamo e ci liberiamo da tutto quello che ci affligge in quel momento. E’ per via dell’ormone progesterone che siamo così sensibili e suscettibili. La ragione di questa estrema fragilità emotiva è che la Natura ci prepara a cogliere il bisogno dei nostri figli facendoci in qualche modo tornare semplici e istintive come quando eravamo bambine…Inoltre, il progesterone rallenta il transito intestinale e favorisce la stitichezza: anche questa può essere causa di dolori/fastidi pelvici, non è detto che siano per forza da attribuire all’utero! Detto ciò, dato che le tocca stare a riposo che ulteriormente non agevola la motilità intestinale, il mio consiglio è quello di aiutarsi con la dieta (ricca di fibre, povera di dolci per quanto possibile) e l’idratazione abbondante (acqua e non bibite zuccherate, al massimo spremute o centrifugati). Se posso permettermi un consiglio, le direi di essere fiduciosa e speranzosa: anche il suo piccolo sta facendo del suo meglio per essere all’altezza dei suoi desideri! Le auguro di poter proseguire la gravidanza senza più timori né perdite, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto