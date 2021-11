Perdite di sangue post IVG

Una domanda di: Rachele

Un mese e mezzo fa ho avuto un’interruzione di gravidanza

volontaria, ho avuto perdite per 10 giorni, dopo 20 giorni dall’Ivg mi sono

venute le mestruazioni, durate 10 giorni, ora dopo una settimana mi sono

tornate delle perdite, cosa può essere? Non sono perdite abbondanti.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto descrive appare normale, è l’evoluzione di un decorso post Ivg che ci si aspetta. Non ha riferito se l’interruzione è stata chirurgica o farmacologica (approfitto per dire che meno informazioni vengono fornite più è difficile dare una risposta). Nel primo caso la durata delle perdite è tendenzialmente più lunga per permettere l’espulsione di piccoli frammenti di materiale o endometrio. In ogni caso è corretto ripetere un test di gravidanza dopo 3 settimane per verificare che sia negativo e effettuare una ecografia ginecologica, dal suo ginecologo di fiducia, per verificare il buon esito della procedura a cui si è sottoposta (Ivg).

Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

