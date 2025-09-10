Perdite di sangue scomparse, ma la paura rimane

Una domanda di: Luisa Sono alla 10^ settimana di gravidanza. Circa due settimane fa ho avuto delle perdite di sangue rosso vivo e mi sono recata subito al pronto soccorso. Lì mi hanno rassicurata dicendo che la gravidanza stava procedendo regolarmente; due giorni dopo, a un nuovo controllo, hanno confermato che il bambino stava crescendo. Mi hanno prescritto progesterone e consigliato riposo. Le perdite residue (marroncine) sono terminate ieri (dopo circa 2 settimane), ma nonostante le rassicurazioni continuo a essere molto in ansia, anche perchè mi sembra che siano diminuiti i sintomi della gravidanza. Ora non ho dolori e, in teoria, dovrei stare tranquilla. Tuttavia sento il bisogno di un’ulteriore ecografia per rassicurarmi, anche se tutti mi dicono che, se la dottoressa mi ha già rassicurata, non ci sono motivi di preoccupazione. Purtroppo qualche mese fa ho avuto un aborto e rivedere il sangue mi ha spaventata molto. Secondo lei è opportuno che richieda un’altra ecografia oppure posso aspettare con serenità la prossima visita programmata?



Salve signora, capisco che l'esperienza dell'aborto sia stata traumatica e che ora anche la perdita di sangue più "innocua" le faccia temere il peggio.

Anche l'assenza di sintomi della gravidanza certamente non aiuta a placare l'ansia, ma noi sappiamo che tante mamme sperimentano questo attenuarsi dei sintomi (nausea, tensione al seno, fastidio agli odori, umore molto fragile, stanchezza estrema, bisogno di urinare più frequentemente, stipsi…) verso la fine del primo trimestre.

In effetti queste settimane capisco che le possano sembrare interminabili, senza avere la rassicurazione che invece potrà sperimentare quotidianamente in futuro grazie ai movimenti fetali. Ora siamo come in un limbo dove vale la regola "nessuna nuova, buona nuova" ossia se non vede perdite di sangue, significa che tutto sta procedendo per il meglio. Se poi, nonostante tutto, lei stia vivendo così male da non riuscire a chiudere occhio o quasi, le direi con molta discrezione di recarsi in un pronto soccorso con una giustificazione a suo piacere per avere quel controllo ecografico di cui sente tanto il bisogno. In alternativa, le segnalo che esistono degli apparecchietti portatili che riescono a rilevare il battito fetale anche nelle prime settimane di gravidanza (come nel suo caso). Li può trovare online cercando "baby heart monitor". In tal modo avrà sempre la possibilità di verificare che tutto stia procedendo al meglio anche in queste settimane di "limbo". Spero di averle risposto, abbia fiducia nel suo piccolo grande campione!

