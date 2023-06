Perdite di sangue scuro a 54 anni

Una domanda di: Sabrina

Ho 54 anni e a gennaio, su consiglio della mia ginecologa, ho smesso di prendere la pillola Klaira, per capire se fosse arrivata o meno la menopausa. Da gennaio non ho più avuto il ciclo e solo ora, dopo cinque mesi, ho cominciato ad avere delle perdite marroni molto blande e, soprattutto nei giorni in cui sto molto in piedi. Ho già fissato un appuntamento per una visita, ma, nel frattempo vorrei chiederle se devo preoccuparmi o se è una cosa abbastanza frequente. Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Sabrina, la sua decisione di sottoporsi a una visita è ottima perché il controllo ecografico può dirci se il tessuto endometriale è nella norma. Queste piccole perdite non mi preoccupano in vista del prossimo controllo, quindi può stare tranquilla e probabilmente sono legate all'attività ovarica non ancora del tutto sopita in un periodo congruo con la menopausa. Quindi tranquillità e controllo ecografico dell'endometrio. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile.