Perdite di sangue senza causa che continuano nel terzo trimestre

Se non si riesce a scoprire la causa di un sanguinamento che si protrae da settimane, senza tuttavia interferire sul buon andamento della gravidanza, non resta che seguire alcuni accorgimenti che potrebbero essere utili per evitare che aumenti di quantità e frequenza.
Una domanda di: Serena Ho 33 anni, prima gravidanza, senza fattori di rischio, vi racconto brevemente la mia gravidanza.
Alla 10^ settimana ricovero per sospetto di distacco amniocoriale con lieve perdita ematica. Alla 20^ settimana nuova perdita ematica rosso vivo con relativo ricovero per sospetto di piccolo distacco di placenta (non visualizzato in eco). Da allora ogni 10 giorni compaiono queste perdite, a volte marroni, a volte rosso vivo che si autolimitano ad una-due giornate. Ora sono a 29 settimane e nuovamente ieri visita in PS per perdita ematica rosso vivo, nel frattempo sono iniziate sporadiche contrazioni quotidiane di Braxton Hicks. Dalla 20^ settimana sono stata visitata da almeno 5-6 ginecologi diversi, nessuno è riuscito ad identificare il problema: la placenta è anteriore e ben posizionata, non riscontrate aree di distacco, collo sempre lungo 4 cm e chiuso, nessun polipo o piaga. Ho effettuato più tamponi, ultimo un mese fa con costante presenza di Candida glabrata nonostante diverse terapie con ovuli. Sono in terapia con: progekkik 2 ovuli al giorno, DAV, Pelvidol pregnant, rilaten al bisogno. La crescita della bambina risulta regolare. Devo aspettarmi di arrivare a fine gravidanza con queste perdite o ci sono ulteriori indagini che posso fare? Grazie.
Francesco De Seta
Gentile Serena,
credo che i colleghi abbiano valutato tutti i fattori che possono causare tali perdite: infezioni, polipi, fragilità (ectopia) del collo dell utero, posizione della placenta e sicuramente anche altro. Tuttavia talora persistono piccole perdite che seppur non riconducibili a tali cause determinano uno stato di allerta e attenzione lungo tutta la gravidanza. Eviterei in ogni caso sforzi fisici, rapporti e (anche se forse misura eccessiva ) prodotti con formulazioni vaginali, cioè da utilizzare direttamente in vagina. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti
Fds
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