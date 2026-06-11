Perdite di sangue senza causa che continuano nel terzo trimestre

Una domanda di: Serena

Ho 33 anni, prima gravidanza, senza fattori di rischio, vi racconto brevemente la mia gravidanza.

Alla 10^ settimana ricovero per sospetto di distacco amniocoriale con lieve perdita ematica. Alla 20^ settimana nuova perdita ematica rosso vivo con relativo ricovero per sospetto di piccolo distacco di placenta (non visualizzato in eco). Da allora ogni 10 giorni compaiono queste perdite, a volte marroni, a volte rosso vivo che si autolimitano ad una-due giornate. Ora sono a 29 settimane e nuovamente ieri visita in PS per perdita ematica rosso vivo, nel frattempo sono iniziate sporadiche contrazioni quotidiane di Braxton Hicks. Dalla 20^ settimana sono stata visitata da almeno 5-6 ginecologi diversi, nessuno è riuscito ad identificare il problema: la placenta è anteriore e ben posizionata, non riscontrate aree di distacco, collo sempre lungo 4 cm e chiuso, nessun polipo o piaga. Ho effettuato più tamponi, ultimo un mese fa con costante presenza di Candida glabrata nonostante diverse terapie con ovuli. Sono in terapia con: progekkik 2 ovuli al giorno, DAV, Pelvidol pregnant, rilaten al bisogno. La crescita della bambina risulta regolare. Devo aspettarmi di arrivare a fine gravidanza con queste perdite o ci sono ulteriori indagini che posso fare? Grazie.

