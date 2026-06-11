Perdite di sangue senza causa che continuano nel terzo trimestre

A cura di Francesco De Seta - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 11/06/2026 Aggiornato il 11/06/2026

Se non si riesce a scoprire la causa di un sanguinamento che si protrae da settimane, senza tuttavia interferire sul buon andamento della gravidanza, non resta che seguire alcuni accorgimenti che potrebbero essere utili per evitare che aumenti di quantità e frequenza.

Una domanda di: Serena
Ho 33 anni, prima gravidanza, senza fattori di rischio, vi racconto brevemente la mia gravidanza.
Alla 10^ settimana ricovero per sospetto di distacco amniocoriale con lieve perdita ematica. Alla 20^ settimana nuova perdita ematica rosso vivo con relativo ricovero per sospetto di piccolo distacco di placenta (non visualizzato in eco). Da allora ogni 10 giorni compaiono queste perdite, a volte marroni, a volte rosso vivo che si autolimitano ad una-due giornate. Ora sono a 29 settimane e nuovamente ieri visita in PS per perdita ematica rosso vivo, nel frattempo sono iniziate sporadiche contrazioni quotidiane di Braxton Hicks. Dalla 20^ settimana sono stata visitata da almeno 5-6 ginecologi diversi, nessuno è riuscito ad identificare il problema: la placenta è anteriore e ben posizionata, non riscontrate aree di distacco, collo sempre lungo 4 cm e chiuso, nessun polipo o piaga. Ho effettuato più tamponi, ultimo un mese fa con costante presenza di Candida glabrata nonostante diverse terapie con ovuli. Sono in terapia con: progekkik 2 ovuli al giorno, DAV, Pelvidol pregnant, rilaten al bisogno. La crescita della bambina risulta regolare. Devo aspettarmi di arrivare a fine gravidanza con queste perdite o ci sono ulteriori indagini che posso fare? Grazie.

Francesco De Seta
Francesco De Seta

Gentile Serena,
credo che i colleghi abbiano valutato tutti i fattori che possono causare tali perdite: infezioni, polipi, fragilità (ectopia) del collo dell utero, posizione della placenta e sicuramente anche altro. Tuttavia talora persistono piccole perdite che seppur non riconducibili a tali cause determinano uno stato di allerta e attenzione lungo tutta la gravidanza. Eviterei in ogni caso sforzi fisici, rapporti e (anche se forse misura eccessiva ) prodotti con formulazioni vaginali, cioè da utilizzare direttamente in vagina. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti
Fds

Perdite di sangue senza causa che continuano nel terzo trimestre

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

distacco placenta Distacco di placenta: perché succede e come accorgersene

Placenta previa: rischi, sintomi e cosa fare

Placenta Placenta: cos’è, quando si forma e a cosa serve

Placenta previa accreta: cosa comporta e cosa fare

Sullo stesso argomento

OKI (ketoprofene): perché non si può prendere in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Tutti i FANS (per esempio ibuprofene, acido acetilsalicilico, ketoprofene, nimesulide) sono sconsigliati in gravidanza, in particolare a partire dal secondo trimestre, perché possono provocare un grave danno al cuore del feto: la chiusura prematura del dotto di Botallo.   »

Secrezione color nocciola nel 2° trimestre: si deve andare al pronto soccorso?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una modesta perdita colorata non rende opportuno andare in pronto soccorso, soprattutto se rimane circoscritta a un unico episodio e non è associata ad alcun sintomo.   »

Contrazioni uterine in 20^ settimana: si deve stare a riposo?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Le contrazioni uterine in 20^ settimana quando non determinano l'accorciamento del collo dell'utero non attivano il meccanismo che induce il travaglio di parto, quindi sono del tutto innocue. Di conseguenza, non impongono di rinunciare alle normali attività quotidiane (comprese le passeggiate fuori casa)....  »

Gravidanza e poca tolleranza nei confronti dell’integrazione di magnesio

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La scarsa tolleranza al magnesio potrebbe essere dovuta al fatto che non è ciò di cui si è carenti perché l'organismo, se ha bisogno di qualcosa, di solito ne fa tesoro.  »

Feto con pene piccolo: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Ripetere il controllo ecografico è quello che si deve fare quando l'ecografia non individua con chiarezza i genitali esterni e in un maschietto si ha il dubbio che il pene non sia della misura attesa.   »

Le domande della settimana

Tonsille di nuovo arrossate dopo una cura con antibiotico: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Non si deve avere fretta di ricorrere a cure farmacologiche ogni volta che le tonsille si arrossano, soprattutto se il bambino ha da poco affrontato una terapia con antibiotico.   »

Bimba di 3 anni e mezzo che ha paura di fare la cacca nel vasino o nel water

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Roberta Levi

Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazione di feci morbide e, quindi, facili da espellere.   »

Piccolissima con reflusso che non passa nonostante il farmaco

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Stefano Geraci

Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata.   »

Piccola area di mancato accollamento che non si risolve: perché?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

A volte è necessario che trascorra più tempo affinché ogni più piccola anomalia si risolva. Quello che conta è comunque che il feto sia vitale e cresca a un ritmo regolare.   »

Ectropion in gravidanza: c’è da preoccuparsi se sanguina?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

Non c'è alcun rischio né per la futura mamma né per il feto se la "piaghetta" (ectropion) sanguina, eventualità frequente proprio durante la gravidanza.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 