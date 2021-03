Perdite di sangue a 55 giorni dal parto

Una domanda di: Doriana

Salve dottoressa, ho partorito il mio terzo bimbo da 55 giorni, parto naturale, lo allatto esclusivamente al seno. Le perdite erano quasi

scomparse ora sono 7 giorni che sono ricomparse di colore rosso vivo. L’assorbente

da qualche giorno devo cambiarlo più o meno ogni 4 ore… Preciso che 5

giorni fa ho avuto un breve rapporto con mio marito. Non so se possa

dipendere da questo. Al momento del parto l’ostetrica mi ha fatto vedere la

placenta che era intatta ora non so se ci possa essere il rischio di qualche

pezzettino del sacco che conteneva il bambino però alla dimissione il dottore mi

ha visitata e fatto l’eco addominale ed era tutto a posto. Sono molto

preoccupata… Mi saprebbe dire cosa potrebbe essere? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi immagino che queste perdite possano essere il capoparto anche se mi pare strano le sia già arrivato dal momento che non sono trascorsi nemmeno due mesi dal parto e sta allattando esclusivamente al seno.

Potrebbe darsi che siano rimaste delle membrane amniochoriali nel suo utero…dubito possa trattarsi di una parte della placenta dal momento che è stata controllata bene sia al parto che ecograficamente alla dimissione.

Ritengo non ci sia da preoccuparsi a meno che le perdite ematiche abbiano cattivo odore oppure le venga la febbre (da misurare all’inguine e NON all’ascella in allattamento!), in questi casi sarebbe opportuno recarsi in pronto soccorso per una visita urgente.

Ad ogni modo, di solito tra i 40 e i 60 giorni dopo il parto è raccomandata la visita ginecologica di controllo…magari lei l’ha già effettuata? Altrimenti sarebbe utile programmarla anche per discutere di fertilità: se davvero si tratta del capoparto, significa che lei sta già ritornando fertile nonostante l’allattamento…complimenti alle sue ovaie! Mi immagino che possa accadere se il suo bimbo dorme a lungo la notte…è magari il vostro caso? Glielo auguro, perché immagino che anche lei abbia bisogno di riposare bene per sostenere il nuovo ritmo della famiglia.

Resto a disposizione se desidera per ulteriori chiarimenti, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

