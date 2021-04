Perdite di sangue in gravidanza gemellare

Una domanda di: Michela

Sono molto preoccupata, ieri ho avuto perdite di sangue e non

avendo ancora fatto nessuna ecografia sono andata al pronto soccorso, scoprendo di aspettare 2 gemelli. Hanno riscontrato un mancato accollamento 25 x 4: ho

paura, mi può aiutare, per favore?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

le gravidanze gemellari sono più a rischio di aborto di quelle singole. Occorre soprattutto che stia a riposo. Potrebbe aiutarsi con progesterone (per esempio Progeffik 200, 1 ovulo al giorno) e con magnesio e acido alfa lipoico (per esempio Dav, 2 capsule al giorno per via orale). Con cordialità.



