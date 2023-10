Perdite di sangue in 12^ settimana, ma l’ecografia non evidenzia problemi

Una domanda di: Nunzia

Sono all’inizio della 12^ settimana e ieri sono stata al pronto soccorso per dei muchi rossi filanti trasformati poi man mano in rosa, arrivata al Ps. Alla visita non c’erano più macchie e l’eco è andata bene non c’era niente di preoccupante tutto nella norma da quando sono incinta ho iniziato a prendere progeffik, Dav e da tre giorni anche meclon per candida mi è stato detto che potrebbe essere stato l’eccessivo uso di ovuli che mi ha portato un pò di infiammazione nel cavo vaginale, in più ho un polipetto nel canale cervicale di 15mm… stamattina l’episodio si ripete ma in maniera più abbondante sono iniziate rosse e man mano rosa ma non si sono fermate come ieri quindi non so se andare di nuovo al pronto soccorso o aspettare la visita della ginecologa la prossima settimana. Voi cose ne pensate di questa situazione? Ho un pò di paura anche se ieri il bimbo/a stava bene c’era battito e giocava con le manine.

Se ieri la visita è andata bene posso stare tranquilla? Cosa può scatenare perdite di questo genere a 12 settimane se dall’eco non risulta niente di anomalo o distacco.

Grazie in anticipo e buona giornata.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Nunzia,

la gravidanza è in perfetto decorso.

Può sospendere con tranquillità qualsiasi supplemento di progesterone. Sono sicuro che ci chiamerà a termine per dirci di una nascita felice e di un bambino perfettamente sano. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto