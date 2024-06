Perdite durante l’assunzione di gonasi a scopo di stimolazione ovarica

Una domanda di: Martina

Salve dottore,

ho avuto il ciclo il 13 maggio inizio il 4 giorno con letrozolo per stimolazione ovarica finisco il 20. Dopo 7 giorni eseguo sonoistero per

pervietà tubarica e verifico timing ovulazione. Il ginecologo mi dice che c’è un follicolo periovulatorio tuba sinistra perfetta di fare Gonasi 5000 martedì

e di avere rapporti dal mercoledì. Così faccio, ma dal giorno dell’esame delle tube inizio ad avere perdite scure e il mercoledì dopo il Gonasi

sangue rosso e dei coaguli. Chiamo il ginecologo e dice che devo avere rapporti mirati lo stesso e di stare tranquilla che è normale: ma è davvero normale?

Ho eseguito degli esami del sangue per verificare ovulazione e a detta del medico erano perfetti per fare il Gonasi e fare scoppiare il follicolo per i

rapporti, ma sembra ciclo e sono abbastanza sconfortata: è normale dopo l’esame e il Gonasi? Ha detto anche che a destra ho una cistina funzionale, ma

il Gonasi fa scoppiare per forza il follicolo o non capisco più niente. Sono molto preoccupata. Ho 43 anni, un figlio ed endometriosi pregressa. Grazie

mille.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

non capisco il senso di una sonoistero durante una stimolazione. La sonoistero può provocare perdite. Il gonasi induce sicuramente una luteinizzazione, accompagnata da ovulazione corretta, se è follicolo maturo. Perdite ci sono anche in alcuni casi con l’ovulazione (si chiamano perdite di molimina). Cordialmente.

