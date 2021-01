Perdite ematiche dopo un aborto

Una domanda di: Simona

Volevo chiedere un’informazione: il 16 novembre ho avuto un aborto

interno. Il 18 mi hanno dato le pastiglie per espellere il tutto, il 26

dicembre ho avuto le mestruazioni, finite il 30 dicembre il 1° gennaio ho avuto un rapporto

non protetto con mio marito. Dal 2 gennaio sera ho delle perdite rosse:

volevo sapere come mai non mi è mai successo.





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile signora,

le perdite ematiche (di sangue) che lei riferisce credo siano legate all’aborto che ha subito.

Il rapporto sessuale non dovrebbe avere alcuna relazione con tali perdite. In ogni caso, se dovessero continuare, le consiglio di contattare il suo ginecologo di fiducia. Con cordialità.