Perdite ematiche in 5^ settimana: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Buongiorno Dottoressa, ieri in tarda mattinata mi sono recata al pronto soccorso ginecologico per delle perdite ematiche che ho trovato sulla carta quando sono andata in bagno. Premetto che la mia è una gravidanza da PMA, assumo regolarmente 3 progynova al giorno, 4 ovuli al giorno più una puntura di pleyris. Al pronto soccorso hanno visionato la perdita sul salva slip e mi hanno fatta attendere la visita. Non avevo dolori alla pancia, se non quel fastidio tipo pressione che ho avuto anche i giorni precedenti ma a detta della clinica dove sono seguita normale. Mi fanno la visita prima con lo speculum e poi un eco, dove non riscontrano niente di grave e nessuna a detta loro minaccia di aborto. Si vedeva la camera gestazionale con il sacco vitellino ma nessun embrione perché per loro troppo presto, il collo dell’utero era chiuso regolarmente. Mi mandano a casa dicendo di continuare la terapia e nel caso prendere la Tachipirina. Mi hanno detto che potevo fare vita normale, ma per precauzione ho deciso di stare a casa qualche giorno.

Per tutto il pomeriggio (dopo la visita) fino a sera ho avuto però dolori alla pancia, pensavo mi venisse il ciclo, non forti da non poter svolgere mansioni quotidiane però erano fastidiosi. Richiamando al PS mi han detto che era normale per via dell’eco. Ho avuto continue perdite che si vedevano alla minzione e qualche piccolo coagulo. Poi ieri sera il dolore alla pancia è andato via e stamattina le perdite sono poche e marroncine. Secondo lei posso aver abortito successivamente alla visita o veramente il dolore alla pancia è stato causato dalla visita? La prima visita ufficiale dal mio ginecologo l’avrei il 28 aprile. La ringrazio per l’attenzione.