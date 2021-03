Perdite gialle inspiegabili

Una domanda di: Laura

Ho 30 anni e sto iniziando a programmare una gravidanza. Tuttavia ho un

problema che non riesco a risolvere. Da un paio d’anni ho perdite

vaginali di colore giallo quotidiane, non maleodoranti. Ho effettuato un

tampone vaginale per ricerca di candida, germi comuni e gardnerella, e un

tampone cervicale per la ricerca di clamydia, mycoplasma e ureoplasma. Tutto

negativo, sebbene sul referto risultano leucociti 2-12pc. Ho effettuato due

visite ginecologiche e preso su consiglio del medico ovuli meclon, fermenti

per la flora vaginale e micoxalamina crema vaginale… ma il problema

persiste. Cosa devo fare ? Sono molto preoccupata.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, le suggerisco di ripetere il tampone vaginale utilizzando se possibile quello molecolare cioè che ricerca il DNA degli agenti infettivi e che non utilizza la cultura classica su piastra. Di fatto talvolta possono essere presenti dei germi che, per interferenze farmacologiche o per interferenze di altro tipo, potrebbero non crescere e quindi risultare assenti anche se magari ci sono.

Spero di essere stato utile cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto