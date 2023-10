Perdite in 11^ settimana: proseguirà la mia gravidanza?

Una domanda di: Melania

Salve, io sono a 11 settimane, ho l’endometriosi e tutte e due le ovaie policistiche, ho avuto delle perdite marroni, ora invece ho perdite rosa insieme ad una sorta di muco, con continuo dolore alle ovaie, dolori come quelli da ciclo, sono stata al pronto soccorso e mi hanno detto tutto ok, di fare progesterone e riposo, ora ho paura perché con i problemi che ho paura di avere un aborto, per favore aiutatemi ad avere delle risposte. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Melania, comprendo la sua angoscia ma purtroppo nessuno può dire se una gravidanza proseguirà o no, al di fuori del trascorrere del tempo. Il riposo assoluto non serve, stare a letto può essere controproducente per il rischio di trombi. Certo non ci si deve affaticare, non si devono fare sforzi, non si devono sollevare pesi, ma questo vale comunque, in qualunque gravidanza, come buon senso suggerisce. Per quanto riguarda il progesterone tenga presente che dalla 12^ settimana la placenta è in grado di provvedere da sola in modo adeguato alla sua produzione. L’ansia comunque non aiuta in generale, quindi cerchi se può di non focalizzarsi sulla preoccupazione, ma di distrarsi, di vivere le sue giornate in modo sereno, confidando che tutto proceda per il meglio, confortata dal fatto che al pronto soccorso le hanno detto che va tutto bene. Mi tenga aggiornato, se le fa piacere. Tanti cari saluti.

