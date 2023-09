Perdite marrone (dopo un sanguinamento rosso vivo) a inizio gravidanza

Una domanda di: Susy

Ho 32 anni e sono alla prima gravidanza 12 settimane + 4 giorni. Otto giorni fa ho avuto una minaccia di aborto con perdite di sangue rosso vivo senza alcun tipo di dolore, sono andata al pronto soccorso e mi il dottore mi ha detto che avevo un lieve distacco progesterone e compresse di Dav. Fin qui tutto bene, ma questa mattina mi sono accorta che le perdite da marrone scuro sono diventate marrone chiaro e sono molto in ansia. Ho leggero mal di schiena ma non se è dovuto al riposo forzato a letto come mi è stato consigliato dal medico e ogni tanto qualche piccolo crampo alla pancia. La prego dottore sono preoccupatissima è normale? Oppure mi consiglia di andare al pronto soccorso? Grazie mille in anticipo, cordiali saluti.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, molte gravidanze hanno piccole aree di distacco coriale, che determinano perdite ematiche. Le più pericolose sono quelle rosso vivo, mentre marroni sono indicative di sangue vecchio. In genere il riposo serve solo se ci sono anomalie di impianto placentare, in tale caso progesterone, acido lipoico e riposo possono aiutare. In linea di massima però se una gravidanza non è destinata a progredire, a causa di problematiche fetali, nulla serve. Cordialmente.