Perdite post IVG: quanto durano se si sta anche prendendo la pillola?

Una domanda di: Rebecca

Un mese fa feci aborto farmacologico perché non potevo portare a termine la gravidanza. Il 25 aprile mi è arrivato il ciclo che è durato 8 giorni ed è finito il 1° gennaio.

Il gioro dopo ho avuto qualche perdita di sangue, il giorno prima non ho avuto nessun tipo di perdite. Io non ho dolori né nulla, sono perdite alle volte colore del ciclo e altre volte marroncine. Ho iniziato anche a prendere la pillola anticoncezionale. Feci solo la visita dopo aver preso la seconda pillola abortiva e lì mi dissero che era tutto ok e di fare gli esami beta e urine finito il ciclo. Mi sa per favore dire se è normale o no avere queste perdite seppur il ciclo era finito in teoria?

Quando torna a regolarizzarsi il tutto?

Grazie mille e buona serata.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, immagino che lei abbia erroneamnete scritto "25 aprile" ma volesse dire "25 dicembre", immagino anche che le beta da lei effettuate siano negative e che l'assunzione della pillola sia del primo mese. Se tutto ciò corrisponde al vero allora è normale che siano presenti delle perdite dopo il primo mese o due di assunzione della pillola in quanto l'endometrio si deve sincronizzare con il farmaco: solo quando accade le perdite di sangue cessano. Naturalmente, il tipo di pillola può far la differenza, ma non avendomelo scritto non sono in grado di darle la risposta definitiva. Cordialmente.

