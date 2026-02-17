Perdite post parto che si protraggono a lungo

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 17/02/2026

Nelle donne che allattano le perdite di sangue possono manifestarsi a lungo senza che siano espressione di qualcosa che non va.

Una domanda di: Erika
Ho partorito il 6 dicembre, allatto esclusivamente ma dal 12 al 18 gennaio credo di aver avuto il ciclo. Poi perdite marroni-rosse dal 4 al 7 febbraio e da ieri 15 ho perdite rosse. Ma è ancora normale o devo fare qualcosa? Grazie.

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Gentile Erika,
per un lungo periodo dopo la nascita del bambino, nelle donne che allattano le perdite vaginali ematiche rosso/scure che tu stessa hai avuto sono ancora lochiazioni, cioè perdite legate al parto. Quello che conta è che non abbiano un odore spiacevole e non siano associate a sintomi particolari, nel qual caso sarà opportuno farsi visitare. Se in questo periodo volessi avere anche una sicurezza contraccettiva, ci sono pillole che sono compatibili con l’allattamento e puoi farne richiesta al tuo ginecologo curante. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

