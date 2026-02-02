Perdite rosa in 7^ settimana: sono da impianto?

Una domanda di: Anna Gent.ma Dott.ssa, mi rivolgo a lei perché mi piace il Suo modo empatico e gentile con cui risponde alle domande dei lettori. Ho scoperto di essere incinta lo scorso 22/1/26, dopo un ritardo del ciclo di 3 giorni. Ultima mestruazione 18/12. Terza gravidanza. Felicissima contatto subito la mia ginecologa che mi fissa appuntamento per prima ecografia il 2/1. Questa mattina dopo la prima urina noto la carta igienica leggermente rosata che mi desta subito un po' di preoccupazione. Seconda urina, stessa cosa, ancora carta igienica rosata e una punta di sangue nel wc. A volte mi sembra di percepire anche dei lievi crampetti al ventre, ma nulla di particolarmente doloroso. Ricordo che della mia prima gravidanza avevo avuto un episodio simile, ma sono passati 5 anni.. A questo proposito Le chiedo se secondo lei possano essere perdite da impianto? Secondo il mio calcolo il concepimento è avvenuto tra il 7 e il 9 gennaio.. Grazie mille. Un caro saluto.



Salve cara signora, secondo i miei calcoli se il concepimento è avvenuto attorno al 7-9 gennaio, l'impianto dell'embrione nell'utero deve essere avvenuto attorno al 14-15 gennaio quindi quelle che lei nota non sembrano essere le "classiche" perdite da impianto. Potrebbe trattarsi di una minaccia di aborto oppure di perdita da impianto più tardiva. Quindi aspettiamo a fasciarci la testa in quanto potrebbe benissimo darsi che la sua gravidanza sia perfettamente evolutiva e lo si vedrà al controllo dalla ginecologa (immagino intendesse dire che è fissato per il 2 Febbraio prossimo).

Anche alla prima gravidanza le era successo e poi tutto è rientrato e andato per il meglio, giusto?

Dato che ha il controllo ginecologico già fissato a breve, non starei a fare il classico dosaggio delle beta-hCG per valutare se l'ormone della gravidanza sia in crescita oppure in calo...è un prelievo costoso sia in termini economici che di "stress" nell'interpretazione del risultato e mi pare che lei non abbia bisogno di stress in questo momento particolare, giusto?

Potrebbe darsi che la ginecologa le prescriva del progesterone in ovuli vaginali oppure delle compresse di magnesio per tenere l'utero al riparo anche da quei piccoli crampetti che avverte.

Certamente è una buona idea preservarsi un pochino dalle mille incombenze che solitamente una mamma ha, tra casa e lavoro.

Spero di averla rincuorata, mi tenga informata se desidera...faccio il tifo per voi!

Cordialmente.



