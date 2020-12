Perdite rosa in gravidanza

Una domanda di: Dayana

Sono alla 19° settimana di gravidanza +3 giorni e da martedì sera ho perdite rosa e sento un leggero peso al basso ventre. Sono stata dalla ginecologa e ho fatto un controllo veloce il bambino/a tutto ok. Solo che ho ancora la placenta anteriore bassa.

Questa è la mia seconda gravidanza, sono passati 2 anni dalla prima. Quale può essere la causa di queste perdite?

Lunedì ho la morfologica. La ringrazio anticipatamente.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

la leucorrea in gravidanza è molto comune e rappresenta nella stragrande maggioranza dei casi un fenomeno fisiologico legato alla situazione ormonale e all’edema

delle mucose. Talvolta però alcuni germi possono essere causa di incremento patologico. In tal caso un esame

microbiologico vaginale associato anche ad una coltura delle urine sono utili per definire una eventuale terapia.

Per quel che attiene invece alla posizione della placenta (nel suo caso anteriore bassa) tale situazione se non compromette la

pervietà della cervice uterina al momento del parto (definendo cioè una placenta previa marginale o centrale) difficilmente rappresenta un problema per il regolare decorso della gravidanza.

Sperando dì essere stato utile la saluto con cordialità.



