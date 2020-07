Perdite rosa in ottava settimana di gravidanza

Una domanda di: Lucia

Sono all’ottava settimana ed è la mia prima gravidanza ieri ho avuto perdite rosate e oggi qualche perdita di rado marroncino, il dottore mi ha dato altre punture di progesterone. Io sono molto preoccupata: vorrei capire se è successo qualcosa al mio piccolo o va tutto bene. Domani insisterò per farmi un’ecografia. Secondo lei le perdite possono essere dovute ad una vaginite che mi ha diagnosticato il dottore alla mia prima visita? O significano aborto? Grazie mille. Il riposo assoluto è importante??



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno Lucia, le perdite di sangue in gravidanza sono, comprensibilmente, sempre fonte di grande apprensione, anche se tecnicamente potrebbe davvero non essere particolamente significative.Con il suo ginecologo, dovrà verificare se è opportuno l’impiego di progesterone (Progeffik o Prometrium) per mantenere l’utero a riposo. In generale, per assorbirlo al meglio, sarebbe preferibile utilizzarlo per via vaginale piuttosto che orale, magari bagnando l’ovulo con acqua prima di inserirlo per facilitare l’introduzione profondamente in vagina.

E’ utile applicarlo la sera prima di dormire così da ottimizzare l’effetto farmacologico (vedrà delle perdite di muco più abbondanti al mattino: è l’ovulo che si scioglie). Nel suo caso, potrebbero essere perdite di muco marroncino o rosate vistele perdite attualmente in atto.

La invito a recarsi in pronto soccorso solo se le perdite diventassero rosso vivo e abbondanti ed è corretto che chieda al ginecologo di effettuare un’ecografia. Per quanto riguarda lo stare a riposo, le consiglio di astenersi, almeno per il momento, dai rapporti sessuali e dagli sforzi fisici. Non occore invece stare sdraiata a letto. Resto a sua disposizione se desidera. Mi tenga informata. Tanti cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

