Perdite rosa: sono incinta?

Una domanda di: Valentina

Vorrei sapere se le perdite rosa chiaro sono collegate a una gravidanza, inoltre ho avuto le mestruazioni completamente assenti per un mese. Ho letto che può essere anche collegato a una gravidanza con mestruazioni o a una gravidanza biochimica: secondo lei i sintomi sono riconducibili a una gravidanza?

Cordiali saluti.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno, si può avere conferma di una gravidanza iniziata solo grazie allo specifico test effettuato sulle urine o grazie al dosaggio nel sangue dell’ormone beta-hCG. Quando la mestruazione tarda ad arrivare o non arriva del tutto, è consigliabile dunque eseguire il test di gravidanza: va benissimo quello fai-da-te che si effettua sulle urine.

Se dovessero essere entrambi negativi allora sarebbe opportuno una valutazione microbiologica vaginale completa , un prelievo citologico cervico vaginale e in alcuni caso valutazione ormonale ovarica , tiroidea e ipofisaria volti a scoprire la ragione dell’amenorrea (assenza delle mestruazioni). Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

