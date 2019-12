Perdite rosate a inizio gravidanza

Una domanda di: Stefania

Salve, mi trovo alla 6a settimana di gravidanza. Mercoledì perdite rosa miste a muco. Corro al pronto soccorso, fatta eco, vista camera gestazionale, sacco vitellino e un

punto microscopico dentro…nessun segno di sangue. Ad oggi venerdì perdite molto lievi solo su carta di colore scuro ma molto secche. Cosa potrebbe essere?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, a giudicare dall’andamento delle sue perdite e dal riscontro ecografico che mi ha riportato direi che è molto probabile che si sia trattato di perdite da impianto dell’embrione nell’utero.

A volte, mentre l’embrione si adopera per costruire il suo “nido” (mi riferisco alla placenta), possono capitare delle lievi perdite di sangue che in realtà non sono una minaccia d’aborto ma un normale processo di “attecchimento” dell’embrione.

Presumo lei abbia a breve in programma un’ecografia per confermare che tutto vada per il meglio, glielo auguro di cuore!

Cordialmente.



