Perdite scarse con l’anello contraccettivo

nel foglietto di accompagnamento dell'anello Kirkos sta scritto che durante la settimana dovrebbe (dovrebbe!) verificarsi un'emorragia vaginale (non si tratta di mestruazioni ma di un sanguinamento da sospensione). E ancora è riportato che questa emorragia vaginale di solito inizia 2-3 giorni dopo la rimozione di Kirkos. Sempre in base alle indicazioni fornite dall'azienda produttrice, inizi a usare un nuovo anello esattamente dopo l'intervallo di 1 settimana (di nuovo lo stesso giorno della settimana e all'incirca allo stesso orario), anche se il sanguinamento non fosse cessato. Se il nuovo anello viene inserito con più di 3 ore di ritardo, la protezione dalla gravidanza può risultare ridotta. Dunque è possibile che il

sanguinamento sia scarso, ovvero rappresentato dalle piccole perdite marrone che lei descrive, senza che questo sia espressione di una gravidanza iniziata. Se l'anello viene utilizzato in maniera corretta, l'efficacia contraccettiva è, infatti, garantita. Comunque sia, e questo vale in generale, quando si ha il dubbio di aver avviato una gravidanza per

dissiparlo si deve fare lo specifico test. Cari saluti.



