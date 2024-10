Perdite scure a inizio gravidanza: può essere colpa dell’ecografia?

Una domanda di: Maria Francesca

Ho 34 anni e sono incinta da 9+6 e ho spesso perdite marroncine anche se mai abbondanti, solo ogni tanto quando faccio pipì. Nel mese di settembre ho fatto 3 ecografie perché ogni volta avevo l’ansia che stessi perdendo il bambino! Domenica scorsa sono andata in pronto soccorso e il dottore che mi ha visitato mi ha detto che è tutto a posto (dal referto il collo dell’utero è chiuso, non si evidenziano segni di distacco e annessi bilateralmente nella norma) ma purtroppo mi diceva che le perdite nel primo trimestre sono sempre considerate minacce di aborto e secondo lui potrebbero essere dovute a tutte le ecografie fatte nel mese. Mi ha detto chiaramente che per lui non si trattava di una minaccia. Mi ha dato il progesterone per una settimana e il riposo. Io non sono comunque tranquilla, adesso perdite non ne ho più! Mi sono durate più o meno 5 giorni ma mai abbondanti solo 2/3 volte al giorno quando faccio pipì e le trovo sulla carta igienica ma mai abbondanti. Posso stare tranquilla? Possono essere dovute a delle minacce di aborto nonostante dall’ ecografia sembra tutto a posto? Inoltre, adesso ho la visita il 15 e il 18 dovrei andare a trovare i miei genitori in aereo (1e30 di volo). Se è tutto a posto, posso scendere in aereo? È rischioso? Allego file referto rilasciato in ospedale.



Cara signora, può escludere che le ecografie causino le perdite di sangue che lei riferisce. Dal suo racconto emerge una contraddizione rispetto a quanto affermato dal medico del Pronto soccorso, il quale prima ha detto che le perdite sono sempre conseguenza di una minaccia di aborto per poi dire che le sue perdite non sono una minaccia di aborto. C’è qualcosa che non torna: c’è o non c’è questa minaccia? Comunque sia per ora faccia quanto le è stato detto. A proposito del riposo, non vuol dire stare a letto ma solo riguardarsi un po’, come buon senso vuole. Per quanto riguarda il viaggio in aereo non ci sono preclusioni se la gravidanza procede bene. In ogni caso, visto che il 15 ottobre avrà la visita e il viaggio è previsto dopo tre giorni, chieda al suo ginecologo se è opportuno per lei volare. Il collega che la visiterà saprà di sicuro dirle cosa è meglio. Cordialmente.

