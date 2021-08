Perdite scure dopo il pap test

Una domanda di: Fiorenza

Il giorno 29 ho fatto la mia seconda visita ginecologica ed ero a 9 settimane + 5 giorni. Tutto è andato bene, mi hanno fatto visita interna e pap test. Dopo due giorni ho cominciato ad avvertire delle perdite marroni (talvolta anche filamentose) e/o rosa senza alcun dolore o crampo. Oggi sono a 10 settimane e 2 giorni e ogni volta in cui mi asciugo dopo aver fatto la pipì mi ritrovo sempre queste perdite. Devo preoccuparmi? Il mio ginecologo dice che non devo andare in pronto soccorso, perché fin quando non sono di colore rosso vivo e abbondanti devo stare serena. Grazie in anticipo.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

le perdite di cui lei parla probabilmente sono in relazione con l'esecuzione del pap test. In questo caso gradualmente dovrebbero scomparire in un arco di pochi giorni. Solo se dovessero continuare a manifestarsi, diventando via via più abbondanti e di colore più rosso è senz'altro necessario recarsi al pronto soccorso. Con cordialità.