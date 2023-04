Perdite scure in 11ma settimana

Una domanda di: Assunta

Salve, ho 31 anni, sono incinta da 11 settimane, ho iniziato ad avere perdite marroni, la ginecologo mi ha dato da usare un ovulo ogni sera per 7 giorni, non ho avuto perdite ma sto iniziando a macchiare di nuovo, la ginecologo mi ha detto di continuare la cura, ma ho tanta paura: mi può dare pure lei un consiglio? Grazie.



Cara Assunta, piccole perdite ematiche in gravidanza sono normali e non devono preoccupare, se il quadro ecografico è di una gravidanza in regolare evoluzione perché la possibilità che la gravidanza si interrompa è identica anche nelle donne senza alcuna perdita. Sotto il profilo psicologico avere delle perdite in gravidanza allarma ma sotto il profilo clinico nella quasi totalità dei casi si tratta di un sintomo irrilevante. Quindi segua le indicazioni del suo medico, ed esegua i controlli ecografici fino a che le perdite persistono, ma penso che dovrebbe andare tutto bene. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

