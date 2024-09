Perdite scure in 14^ settimana di gravidanza: perché?

Una domanda di: Giovanna

Sono a 14 +2 settimane di gravidanza e stamattina dopo l’evacuazione, ho trovato perdite marroni sulla carta igienica. Durante la

mattinata le ho poi ritrovate sugli slip. Sono di colore marrone scuro. Sono spaventata perché alla sesta settimana ho avuto una minaccia di aborto che

ho poi risolto con la cura di progesterone. Da pochi giorni ho iniziato una cura di cardioaspirina per via di rischio alto preeclampsia e ritardo di

crescita a seguito della traslucenza nucale. Stanotte mi sono svegliata con la sensazione di utero duro come se ci fosse un peso sopra. Non so se è

tutto correlato, ma sta di fatto che poi al mattino ho avuto queste perdite marrone. Il mio dottore dice di recarmi al ps solo se diventano di colore

rosso vivo. Io vorrei sapere la causa di queste perdite e come mai sono avvenute all’inizio del secondo trimestre.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

concordo con l’indicazione del Curante di aspettare a recarsi in pronto soccorso in presenza di perdite scarse di colore marrone.

Lei giustamente ha ipotizzato che ci potesse essere una correlazione tra le perdite scure e i dolori all’utero della notte precedente.

Anche a mio parere le due cose potrebbero essere legate e aggiungerei anche l’evacuazione come possibile cofattore.

Magari sta facendo fatica a scaricarsi con regolarità come spesso accade in gravidanza e questo può implicare sia dei fastidi addominali di tipo colico legati ad un eccesso di gas, sia delle vere e proprie contrazioni uterine di riflesso per “colpa” dell’intestino troppo ingombro.

Inoltre sta assumendo cardioaspirina che rende il sangue più fluido, evitando che le piastrine si aggreghino: potrebbe esserci un nesso anche con la terapia farmacologica in atto.

A mio parere, è importante che lei ascolti la sua pancia per capire se rimanga per lo più morbida nel corso della giornata (soprattutto alla sera).

Se dovesse notare un indurimento ricorrente della pancia in corrispondenza dell’utero o anche dolori lombari simili a quelli mestruali, è utile confrontarsi col Curante per decidere se sia utile riprendere l’assunzione di progesterone ovuli vaginali o anche per affrontare il tema del lavoro (a volte è motivo di affaticamento e può essere necessaria una pausa anticipata dall’attività lavorativa).

Quindi niente panico per queste perdite marroni, ma allo stesso tempo cerchiamo di capire cosa ci stia dicendo il suo corpo e se sia utile prendere qualche provvedimento per sostenerla al meglio: ne va anche della salute del suo piccolo in arrivo!

Spero di averla rincuorata, rimango a disposizione, cordialmente.



