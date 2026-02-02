Perdite scure in 15^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 02/02/2026 Aggiornato il 02/02/2026

Per sapere a che cosa sono dovute le perdite di sangue rosso scuro bisogna rivolgersi al proprio ginecologo curante.

Una domanda di: Maria
Sono a 15+1 settimane di gravidanza e continuo ad avere frequenti perdite ematiche leggere e sempre scure. So che non dovrei preoccuparmi, ma avendo avuto dei precedenti distacchi, non è facile. Ho appuntamento con il mio ginecologo tra due settimane, intanto settimana scorsa sono andata in ps perché avevo perdite abbondanti di sangue rosso vivo. Non è stato evidenziato nulla, il bambino sta bene, la placenta pure, mi hanno detto che le cause possono essere rapporti sessuali, piccoli sforzi eccetera a causa della grande vascolarizzazione del collo dell’intero. Ma io mi domando se normale che continui ad avere costanti perdite se pur scure. Da cosa possono essere date?
Grazie intanto!

Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
non possiamo dire che sia "normale" avere perdite di sangue in gravidanza come del resto lei ben sa. Se il bambino sta bene e in pronto soccorso, dopo la visita, le hanno detto di stare tranquilla e la hanno già detto le varie ipotesi io, non avendo la ovvia possibilità di controllarla, non posso esprimermi in modo diverso e devo tener fede a quanto le hanno spiegato. Il suo ginecologo non ha ritenuto opportuno approfondire e questo significa che con tutta probabilità è allineato con le ipotesi che le hanno detto in PS. Posso però dirle che queste perdite ora sono scure perché residue della perdita rosso viva che aveva avuto e che viene poco alla volta espulsa, cioè è, credo, sangue "vecchio". Sinceramente mi è impossibile dirle di più. Comunque nulla vieta che lei anticipi, per sua maggior tranquillità, la visita dal suo ginecologo e sono certo che nel corso del controllo saprà meglio rasserenarla. Con cordialità.

