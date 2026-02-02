Perdite scure in 15^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Una domanda di: Maria Sono a 15+1 settimane di gravidanza e continuo ad avere frequenti perdite ematiche leggere e sempre scure. So che non dovrei preoccuparmi, ma avendo avuto dei precedenti distacchi, non è facile. Ho appuntamento con il mio ginecologo tra due settimane, intanto settimana scorsa sono andata in ps perché avevo perdite abbondanti di sangue rosso vivo. Non è stato evidenziato nulla, il bambino sta bene, la placenta pure, mi hanno detto che le cause possono essere rapporti sessuali, piccoli sforzi eccetera a causa della grande vascolarizzazione del collo dell’intero. Ma io mi domando se normale che continui ad avere costanti perdite se pur scure. Da cosa possono essere date? Grazie intanto!



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non possiamo dire che sia "normale" avere perdite di sangue in gravidanza come del resto lei ben sa. Se il bambino sta bene e in pronto soccorso, dopo la visita, le hanno detto di stare tranquilla e la hanno già detto le varie ipotesi io, non avendo la ovvia possibilità di controllarla, non posso esprimermi in modo diverso e devo tener fede a quanto le hanno spiegato. Il suo ginecologo non ha ritenuto opportuno approfondire e questo significa che con tutta probabilità è allineato con le ipotesi che le hanno detto in PS. Posso però dirle che queste perdite ora sono scure perché residue della perdita rosso viva che aveva avuto e che viene poco alla volta espulsa, cioè è, credo, sangue "vecchio". Sinceramente mi è impossibile dirle di più. Comunque nulla vieta che lei anticipi, per sua maggior tranquillità, la visita dal suo ginecologo e sono certo che nel corso del controllo saprà meglio rasserenarla. Con cordialità.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

