Perdite scure o rosate a inizio gravidanza: cosa fare?

A cura di Eleonora Porcu - Professoressa specialista in Ginecologia

Non è possibile capire con precisione quale sarà il destino della gravidanza nelle primissime settimane: sarà l'ecografia, meglio se effettuata dalla sesta settimana finita in avanti, a dare informazioni più precise.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Signora, ripeta il dosaggio della beta-hCG tra sette giorni, normalmente dovrebbe essere molto aumentata. Dopo un'altra settimana esegua una ecografia transvaginale per accertare la presenza in utero della camera ovulare con l'embrione e il battito del suo cuoricino. Le auguro ogni bene!

Una domanda di: Maria Sono alla soglia dei 40 anni e da qualche mese, con il mio compagno,stiamo provando ad averere un figlio. Il mio ciclo inizia ad essere irregolare. Avendo avuto le ultime mestruazioni Il 14 febbraio, il 12 ho eseguito un autotest a casa che è risultato positivo. Di lì a poco, però ci sono state delle perdite opache e marroncino perlopiù e solo un paio di volte rosate durante la minzione. In data 15 marzo verso le 18 del pomeriggio, su consiglio della ginecologa mi sono recata al pronto soccorso dove mi hanno fatto il dosaggio delle beta-hCG che è risultato essere di 86.9 u/ml. Stamane ho ripetuto il dosaggio e le beta hanno un valore di.171,2 u/ml. Devo preoccuparmi? Grazie per la cortese risposta.

Gli Specialisti Rispondono

In caso di infezioni batteriche, la tendenza attuale è di ridurre la durata della terapia con antibiotico sia perché si rivela ugualmente efficace sia in quanto un trattamento breve diminuisce il fenomento dell'antibiotico-resistenza, che rappresenta una grave minaccia per la salute di tutti. »

Gli Specialisti Rispondono

La datazione della gravidanza si effettua in prima battuta partendo dalla data di inizio dell'ultima mestruazione, successivamente in base a quanto rileva l'ecografia e non considerando il valore delle beta-hCG. »

Gli Specialisti Rispondono

L'assunzione occasionale di una seconda compressa di acido folico nell'arco di 24 ore non provoca alcun danno alla gravidanza e non rende opportuno saltare l'assunzione il giorno successivo. »