Perdite “strane” dopo alcuni mesi dal parto

La comparsa di perdite giallastre è frequente anche dopo un certo periodo dal parto. Non preoccupano se non hanno un odore spiacevole e non sono associate a sintomi.

Una domanda di: Sharon
Ho partorito 5 mesi fa e dopo le locazioni durate 50 giorni, a distanza di poco ho iniziato ad avere delle perdite di muco filamentoso e appiccicoso giallastro con delle piccole striature rosse. È il mio secondo parto naturale e stasera avendone avuto una consistente mi sono impensierita. Non hanno cattivo odore.

Gentile signora,
innanzitutto buon anno.
Le perdite giallastre senza sintomi sono frequenti nei mesi dopo il parto. Nessuna preoccupazione. L'importante appunto, come lei ben immagina, è che non si trasformino in secrezioni con un odore spiacevole o si associno a sintomi come bruciore, prurito, fastidio nella zona genitale. Con cordialità.

