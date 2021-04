Perdite strane in premenopausa

Una domanda di: Cinzia

Ho 47 anni e ho iniziato la premenopausa, da un anno circa prendo la pillola

estinette, mi mancavano 4 pillole per arrivare a fine blister e mi sono

venute delle abbondanti perdite acquose gialline inodori che persistono

tuttora (oggi primo giorno senza pillola)… onestamente sono un po’

preoccupata perché non mi era mai successo. Soffro di gastrite e leggera

disbiosi, ma non ho mai avuto scariche di.diarrea o vomito, può essere che

sia incinta?

Grazie.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

bisogna indagare relativamente a queste perdite, non credo siano per una gravidanza. Ritengo opportuno fare un tampone vaginale, le consiglio dunque di contattare il suo ginecologo per farselo prescrivere. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto