Perdite vaginali a quattro mesi dal parto

A pochi mesi dal parto, la comparsa di secrezioni non di odore spiacevole e non associate ad altri sintomi segnala solo che l'attività delle ovaie è in ripresa.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Francesca, a 4 mesi dal parto e quindi quando il bambino ha 4 mesi di età, gli intervalli tra le poppate diventano più lunghi e l’ovaio inizia a riprendere l’attività, produce ormoni e le cellule cervicali che producono un po’ di muco che genera le perdite che l’hanno impensierita. È solo il progressivo riprendersi dell’attività ovarica che genera questa caratteristica, non c’è da preoccuparsi, viste le caratteristiche delle sue secrezioni. Con cordialità.

Una domanda di: Francesca Buongiorno, vi scrivo in quanto ho notato delle perdite vaginali mucose al momento tra in marroncino ed il verde non maleodoranti mentre sto allattando esclusivamente al seno (da 4 mesi) senza particolari disturbi però. Non ho ancora raggiunto il capo parto. Potrebbe essere spia di infezione o di un ciclo in arrivo? Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

A differenza dell'isterosalpingografia tradizionale, la sonoisterosalpingografia non impiega i raggi X, ma gli ultrasuoni. Tuttavia prudenza vuole sia meglio effettuarla, come la tradizionale, entro massimo il 14° giorno del ciclo, per evitare il rischio che interferisca su un'eventuale gravidanza appena... »

Gli Specialisti Rispondono

Il pediatra curante può non prescrivere le indagini consigliate dal collega allergologo: può capitare, per esmepio, quando a suo avviso non era necessario un consulto specialistico. »

Gli Specialisti Rispondono

L'emocromatosi è una condizione che, una volta diagnosticata, si controlla con ottimi risultati, quindi non c'è ragione per rinunciare alla paternità nel caso in cui se ne sia portatori. »