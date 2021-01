Petting con i vestiti addosso: posso essere incinta?

Una domanda di: Chiara

Buongiorno, vi ringrazio in anticipo per il vostro servizio. Mi rivolgo a voi perché ho un dubbio, lo scorso 13 dicembre ho fatto petting con un ragazzo (vorrei specificare che entrambi eravamo completamente vestiti). So che probabilmente è una domanda stupida ma è possibile che parte del suo liquido spermatico abbia “attraversato” i vestiti tanto da entrare all’interno della mia vagina, arrivare in utero, nelle tube e aver dato il via a una gravidanza? Probabilmente mi sto facendo troppi problemi ma il ciclo è ormai in ritardo di due giorni e non ho avuto alcun tipo di disturbo che solitamente mi colpisce due/tre giorni prima del suo arrivo.





Claudio Ivan Brambilla

Gentile Chiara,

se lei ha davvero questo dubbio penso di poterla tranquillizzare dicendo che gli spermatozoi non possiedono un potere penetrante così forte da oltrepassare la trama di almeno due strati di tessuto. In ogni caso, nel momento in cui si ritiene che sia possibile aver dato inizio a una gravidanza e il timore è supportato da un effettivo ritardo delle mestruazioni, c'è un modo rapido per scoprire se è vero o no: basta effettuare il test di gravidanza sulle urine, utilizzando il kit fai-da-te. Tanti cari saluti.