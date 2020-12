Petting e concepimento

Una domanda di: Francesca

Scrivo perché un dubbio mi sta angosciando profondamente,nonostante la mia età.

Ho 46 anni e sono incinta di 9+0 settimane. A 8+3 settimane l’embrione era

lungo 18 mm. Una gravidanza naturale, un miracolo direi dopo 4 precedenti

aborti spontanei e anni di tentativi con il mio compagno di avere un figlio.

Oltre alla mia preoccupazione per il proseguimento della stessa, ho il dubbio

sulla paternità. Mi vergogno per questo mio grande errore. Ultimo ciclo

12-10, e generalmente ho il ciclo di 28 giorni, ultimamente anche più corto.

Ho avuto un solo rapporto completo non protetto con il mio compagno il

25-10.

Mentre con un altro uomo il 29-10 ho avuto un approccio di petting di pochi

minuti. Non c’è stata né penetrazione né eiaculazione. Abbiamo per pochi

minuti strusciato esternamente i nostri genitali, ma poi mi sono subito

ritirata perché non volevo andare oltre. Mi assale il dubbio che possa esser

uscito del liquido pre eiaculatorio (anche se non è avvenuta nessuna

eiaculazione) e possa avermi bagnata sui genitali esterni. Ho letto che può

contenere spermatozoi. Non riesco ad essere lucida e mi sento solo

profondamente spaventata,angosciata e piena di vergogna nei confronti del

mio compagno che non sospetta nulla. Come posso affrontare questa gravidanza

con questo dubbio? La ringrazio e aspetto una sua risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

non è escludibile a priori che con la emissione di qualche goccia di liquido di lubrificazione si possa ottenere una gravidanza, ma in genere ciò può avvenire con una penetrazione, non con la modalità che lei ha descritto. Mi sento di dire che è molto improbabile che la gravidanza non sia del suo compagno, ma di quest'altro uomo. Con cordialità.