Petting: una gravidanza può iniziare?

Una domanda di: Stella

Salve, scrivo perché a causa di un ritardo delle mestruazioni ho un dubbio. Premetto

di avere un ciclo abbastanza irregolare, ma questa volta la cosa che mi preoccupa di

più è una possibilità di gravidanza. Mi scuso se la domanda può risultare

banale, ma praticamente io e il mio ragazzo abbiamo fatto petting con le

mutandine. Preciso che completamente nudi i nostri genitali non sono mai

venuti a contatto, inoltre io non ho mai avuto un rapporto. È possibile che

lui abbia eiaculato e sia passato attraverso gli slip? Preciso anche che

sono sotto esami universitari e che dei ritardi mi capitano spesso, vorrei

solo un chiarimento. Grazie in anticipo.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Stella

gli spermatozoi per fecondare un ovocita devono fare il loro ingresso in

vagina e da qui devono risalire fino alle tube, dove avviene il

concepimento. Se non c’è contatto diretto tra il liquido seminale e

l’ingresso della vagina non ci può essere concepimento né, dunque, può avere inizio una gravidanza. Tenga presente che

per dare inizio a una gravidanza occorre anche che la donna si trovi nel

periodo fertile, caratterizzato dalla presenza di muco fertile, una

secrezione chiara, trasparente, filante, elastica che ingloba gli spermatozoi

permettendo che giungano a destinazione vitali e con il loro potere

fecondante intatto. Ogni donna dovrebbe imparare a riconoscere il muco fertile, per acquisire una maggiore confidenza con il proprio corpo. Ritengo quindi pressoché impossibile che lei possa essere incinta, se ovviamente le cose sono andate prorpio come mi ha riferito. Cari saluti.



