Piaghetta che non sanguina più

Dottoressa le scrivo in merito alla sua risposta: ho eseguito

il pap test poco prima di rimanere incinta e ha dato esito negativo (ho

smesso la pillola ad agosto e sono rimasta incinta a ottobre).

Essendo una gravidanza a riposo il ginecologo mi ha escluso ogni rapporto

sessuale, la piaghetta sul collo sanguina di tanto in tanto creandomi non

poche preoccupazioni.

Per scongiurare ciò mi ha prescritto la cicatridina e devo dire che da

quando la uso non stanno succedendo episodi spiacevoli.

Ora sono entrata nella 15esima settimana e vedrò il medico prima della

morfologica a fine gennaio.

Sono abbastanza rassicurata dalla sua riposta ero veramente preoccupata

riguardo gli ovuli messi in vagina.

Per quanto riguarda l’origine della piaghetta purtroppo l’ho sempre avuta e

portando per diversi anni l’anello contraccettivo è lievemente peggiorata.

Con il contraccettivo ormonale (pillola) non avevo di questi problemi…

Rimango in attesa di gentile riscontro e la ringrazio per la risposta e

disponibilità.