“Piaghetta” del collo dell’utero: può impedire il parto vaginale?

Una domanda di: Valeria

Buon giorno dottore, sono incinta e vorrei sapere se l’ectropion può essere pericoloso o compromettere il parto naturale? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Valeria, l’ectropion, che le donne chiamano piaghetta del collo dell’utero, è una eversione del rivestimento interno del canale che abitualmente si ferma al limite del canale cervicale. In questo caso interessa in maniera più o meno ampia anche la superficie esterna del collo dell’utero. Le donne con questa condizione, che non ha un aspetto patologico ma è una variante di normalità, lamentano qualche volta perdite mucose più abbondanti e in questo caso si può correggere il problema con diatermocoagulazione. Non vi è invece alcuna relazione con il decorso favorevole di parto vaginale. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto